Senioren: Hausbesuche mit Tipps für eigenständiges Leben

Braunschweig ist eine von drei Modellkommunen für ein Landes-Projekt, das alten Menschen ein möglichst langes eigenständiges und selbstbestimmtes Leben im eigenen Haushalt erleichtern soll: Nicht pflegebededürftige Senioren können sich künftig individuell beraten lassen, ob zum Beispiel die Installation technischer Assistenzsysteme in der Wohnung, Einkaufshilfen oder Gemeinschaftsangebote im Quartier dazu beitragen können, weiterhin selbstständig zu leben und nicht zu vereinsamen.

Das Projekt „Präventive Hausbesuche“ richtet sich an Braunschweiger in einem Alter ab 80 Jahren. Insgesamt fördert das Land Niedersachsen drei Modellkommunen unterschiedlicher Struktur: eine kreisfreie Großstadt, eine Kreisstadt sowie eine kreisangehörige Gemeinde. Für Braunschweigs Sozialdezernentin Dr. Christine Arbogast fügt sich das Konzept gut in die städtischen Altenhilfe-Planungen. So sollen künftig unter anderem auch Nachbarschaftszentren das Zusammenleben und die gegenseitige Unterstützung im Stadtteil fördern sowie den Zugang zu Hilfsangeboten verbessern.

Vorbehaltlich der Landesförderung soll das Projekt Anfang des Jahres 2021 starten und sich bis zum Ende des Jahres 2023 erstrecken. Es ist geplant, die Stelle für die Projektkoordination im Sozialreferat der Stadt Braunschweig anzusiedeln.

Unsere Zeitung fragte nach, wie die Stadt das Projekt konkret umsetzen will:

Wer soll die Beratung der Senioren bei den geplanten Hausbesuchen übernehmen?

Die Beratungen sollen durch Ehrenamtliche erfolgen, die idealerweise Vorkenntnisse aus den Bereichen Gesundheit oder Soziales mitbringen. Im Vorfeld werden die Ehrenamtlichen durch Expertinnen und Experten in den jeweiligen Themengebieten geschult und mit Informationsmaterialien ausgestattet. Um ein möglichst flächendeckendes Beratungsangebot zu gewährleisten, werden insgesamt etwa 25 bis 30 Ehrenamtliche aus den verschiedenen Stadtbezirken benötigt.

Wie viele nicht pflegebedürftige Senioren leben etwa in Braunschweig?

Zum Ende des Jahres 2019 lebten rund 17.500 Menschen ab 80 Jahren in Braunschweig. Laut Pflegestatistik waren Ende 2017 circa 6.400 anerkannte Pflegebedürftige in der Altersgruppe zu verzeichnen. Die Stadt geht daher von etwa 11.000 Personen aus, die zur Zielgruppe des Projektes zählen. Da häufig mehrere dieser Menschen gemeinsam in einem Haushalt leben und die Haushalte mit Menschen ab 80 Jahren angesprochen werden, verringert sich die Anzahl der Anschreiben entsprechend.

Müssen die Nutzer für die Hausbesuche zahlen?

Die Hausbesuche sind für die älteren Menschen kostenlos, die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater wird aus Projektmitteln finanziert.

Werden alle Senioren zu Hause besucht, wenn sie es wünschen?

Das Angebot richtet sich an alle Menschen der Altersgruppe, die (noch) nicht pflegebedürftig sind – Anschreiben erhalten alle Haushalte mit Personen der Altersgruppe. Vorgesehen sind pro interessiertem Haushalt zwei Hausbesuche – ein erster zur Klärung des konkreten Beratungsbedarfs und ein weiterer zur eigentlichen Beratung. Sollte im Rahmen des ersten Hausbesuches eine pflegerische Versorgung festgestellt werden, erfolgt kein zweiter Hausbesuch – die allgemeinen Informationsmaterialien werden dennoch verteilt. Darüber hinaus werden Einladungen zu lokalen Gemeinschaftsveranstaltungen erfolgen, um die Menschen möglichst zusammenzubringen und somit auch einen Beitrag zur Reduzierung von Vereinsamungstendenzen zu leisten.

Wer sind die Kooperationspartner für das Projekt?

Im Vorfeld der Hausbesuche sollen über Beratungsstellen, Interessenvertretungen, Wohnungswirtschaft, Hausärzte etc. schon Informationen zum Projekt verbreitet werden, um die Bereitschaft zur Teilnahme zu erhöhen. Darüber hinaus sollen auch bereits bestehende Hilfsstrukturen für das Projekt genutzt werden. Durch das Verfahren der zwei Hausbesuche soll sichergestellt werden, dass die Beratung passgenau auf die individuelle Lebenssituation zugeschnitten ist. Dabei geht es im Bedarfsfall auch um Fragen möglicher Finanzierungen. Die Einleitung konkreter Schritte wird im Normalfall jedoch durch die Vermittlung an spezialisierte (Beratungs-)Stellen erfolgen.

In welcher Reihenfolge werden die Senioren kontaktiert?

Da die Rekrutierung der Ehrenamtlichen im gesamten Stadtgebiet stattfinden soll – mit dem Ziel, überall Beraterinnen und Berater zu gewinnen – wird in den Stadtteilen gleichzeitig mit den Beratungen begonnen.

Wird das Land das Projekt in den ersten zwei Jahren zu 100 Prozent finanzieren? Was geschieht nach Ende der Modellphase?

Die Landesförderung wird 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben umfassen. Diese 90 Prozent betragen maximal 140.000 Euro in jedem der drei Projektjahre. Die restlichen 10 Prozent trägt die Stadt. Rechtzeitig vor Projektende sollen Diskussionen über eine Verstetigung des Projektes bzw. einzelner Module starten, um bei positiven Projektergebnissen einen fließenden Übergang in die Regelstruktur zu gewährleisten.