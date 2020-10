Verwirrter stiehlt Hinweisschild von Braunschweiger Synagoge

Ein offenbar nicht religiös motivierter Diebstahl eines Schildes an der Braunschweiger Synagoge hat sich am Donnerstag in Braunschweig zugetragen.

Ein aufmerksamer Bürger hat am Donnerstagnachmittag beobachtet, wie ein junger Mann das historische Hinweisschild abschraubte, das sich an der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Braunschweig befand. Der Zeuge schilderte gegenüber der Polizei, dass der Mann hierbei herabwürdigende Gesten in Richtung des Gotteshauses zeigte, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Die Polizei traf den 20-jährigen Mann mit dem demontierten Hinweisschild in der Hand in unmittelbarer Nähe an, der äußerst verwirrte Angaben machte. Während der polizeilichen Maßnahmen in der Polizeidienststelle steigerten sich die Stimmungsschwankungen des Mannes und seine widersprüchlichen Angaben zu seiner Weltanschauung, so dass der sozial-psychiatrische Dienst der Stadt Braunschweig hinzugezogen wurde. Ein Arzt veranlasste schließlich nach einer ersten Untersuchung die Vorstellung des Mannes in einem Krankenhaus.

Polizei hält die Schutzmaßnahmen für die Jüdische Gemeinde aufrecht

Nach derzeitigen Erkenntnissen, auch in Zusammenarbeit mit dem Staatsschutzkommissariat, liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Diebstahl des Hinweisschildes in Zusammenhang mit den jüdischen Feiertagen oder dem antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle stehen. Der Anschlag jährt sich am Freitag, 9. Oktober, zum ersten Mal. Die Polizei nahm noch am Nachmittag Kontakt zur Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde auf und hält die seit einem Jahr bestehenden Schutzmaßnahmen für die Gemeinde weiterhin aufrecht. Gegen den Mann leitete die Polizei Strafverfahren wegen Diebstahls und wegen der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen ein.

red