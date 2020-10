Corona – Polizei kontrolliert in Braunschweig Regel-Einhaltung

Die Polizei stellte am Wochenende erhebliche Verstöße in einer Kneipe des Rotlichtmilieus fest, wo sich fast dreimal so viele Gäste wie erlaubt in dem Gastraum aufhielten. In der Nacht zu Sonntag fiel Polizisten auf, dass sich in einer Kneipe im Rotlichtmilieu eine große Anzahl von Personen aufhielt. Im Lokal trafen sie auf mehr als 50 Menschen, die aufgrund der Raumgröße nicht den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern einhielten, sondern dicht gedrängt beieinanderstanden, wie die Polizei mitteilt.

Keiner trägt eine Mund-Nase-Bedeckung – Gästeliste nur rudimentär geführt

Eine Mund-Nase-Bedeckung wurde weder von den Gästen noch von der Bedienung an der Theke getragen. Auch eine Gästeliste mit Kontaktdaten der Anwesenden wurde nur sehr rudimentär geführt und war nicht dazu geeignet, mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Die Polizisten fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen und reduzierten die Anzahl der Gäste um etwa zwei Drittel. Bis zum Morgen kontrollierte die Polizei auch die umliegenden Gaststätten in Bezug auf die Hygienevorschriften. Hier wurden keine nennenswerten Verstöße festgestellt.

red