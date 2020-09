Falsche Polizisten: Telefonbetrug häuft sich in Braunschweig

Am Montagmorgen häufen sich in Braunschweig Fälle von Betrugsversuchen am Telefon. Vorgebliche Polizeibeamte rufen vorwiegend ältere Personen an und versuchen, sie um ihren wertvollen Besitz zu bringen, teilt die Polizei Braunschweig mit.

Es ist stets die gleiche Masche: Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizei- oder Kriminalbeamte aus und berichten von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Ein Teil der Täter sei bereits festgenommen worden. Die Menschen werden aufgefordert, zur „Sicherheit“ ihre Wertsachen, Schmuck sowie Bargeld der Polizei an der Haustür zu übergeben. Tatsächlich erscheint in diesen Fällen aber nicht die Polizei, sondern der Betrüger.

Rat der Polizei: Nicht auf Anrufer einlassen, Notruf wählen

Die Polizeiinspektion Braunschweig rät Betroffenen, in diesem Fall das Telefongespräch umgehen zu beenden und den Notruf 110 zu wählen.

red