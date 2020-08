Braunschweig. In der Querumer Straße stürzte ein Baum auf ein Haus. In der Innenstadt stürzten Teile einer Glasfassade auf die Straße und auf einen Fahrradweg.

Mehrere Feuerwehr-Einsätze wegen Sturm in Braunschweig

Sturmtief „Kirsten“ und seine Ausläufer haben am Mittwoch in Braunschweig mehrere Bäume umgeworfen und Gebäude beschädigt. Wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilt, gab es 19 Einsätze. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch 11 Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet im Einsatz, um den betroffenen Bürgern zu helfen.

Glück im Unglück in der Querumer Straße

In der Querumer Straße stürzte demnach ein Baum auf ein Haus. Glück im Unglück: Die Gebäudehülle blieb weitestgehend intakt, und es wurde auch niemand verletzt. Um weitere Schäden zu vermeiden, wurden die Reste des abgebrochenen Baumes und vier weitere morsche Bäume von der Feuerwehr entfernt.

Feuerwehr rückte mit Drehleiter an

In der Braunschweiger Innenstadt stürzten Teile einer Glasfassade auf die Straße und auf einen Fahrradweg. Hier war die Feuerwehr mit einer Drehleiter im Einsatz und entfernte die losen Fassadenteile.

red