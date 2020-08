Tram-Linie 3 in Braunschweig fährt ab Donnerstag wieder regulär

Während der Sommerferien hat die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) anlässlich der Umgestaltung des Bahnhofs Gliesmarode die Gleise der Stadtbahn in diesem Bereich auf einer Länge von 510 Metern erneuert. Die Tram-Linie musste zwischen den Haltestellen „Rathaus“ und „Moorhüttenweg“ in Volkmarode durch Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt werden. Mit Schulbeginn am Donnerstag, 27. August, sind die Bauarbeiten so weit fortgeschritten, dass die Tram-Linie 3 wieder regulär zwischen der Weststadt und Volkmarode verkehren wird. Das teilte die BSVG jetzt mit.

Mit der Rückkehr der Tram 3 auf die Schiene gelten demnach wieder die regulären Fahrzeiten, auch die Busse der Linien 417 und 427 fahren wieder nach dem Regelfahrplan.

„Die Bauarbeiten an der Kombihaltestelle für Bus und Bahn am Bahnhof Gliesmarode laufen weiterhin, die Fertigstellung ist für Oktober geplant. Fahrgäste nutzen bitte die provisorisch am Fahrbahnrand der Gliesmaroder Straße eingerichtete Ersatzhaltestelle zwischen Methfesselstraße und Abstraße. Wir bitten zu beachten, dass diese provisorisch eingerichtete Haltestelle nicht barrierefrei ist“, heißt es in der Mitteilung der BSVG weiter.

Die ebenfalls während der Sommerferien begonnene Sanierung der Schienen auf der Georg-Eckert-Straße werde noch bis Anfang Dezember dauern. Die Tram-Linien 4 und 5 könnten die Georg-Eckert-Straße bis zum Ende der Baumaßnahme weiterhin nicht befahren. Die Umleitungen der Tram-Linie 5 und der Regiobus-Linie 420 blieben daher bestehen: Fahrweg Tram-Linie 5: Hauptbahnhof, Campestraße, John-F.-Kennedy-Platz, Schloss (Ersatzhaltestelle im Waisenhausdamm), Friedrich-Wilhelm-Straße – und weiter auf dem regulären Linienweg.

Die Regiobus-Linie 420 fahre vom Hauptbahnhof kommend über John-F.-Kennedy-Platz, Waisenhausdamm und Münzstraße zum Rathaus. In der Gegenrichtung fahre sie den regulären Linienweg über den Bohlweg. Die während der Sommerferien verkürzte Tram-Linie 4 kehre auf ihren Linienweg zwischen Rathaus und Inselwall zurück. Zwischen der Helmstedter Straße und Rathaus werde sie umgeleitet und verkehre wie folgt: Helmstedter Straße, Hauptfriedhof, Ackerstraße, Marienstift, Leonhardplatz, Willy-Brandt-Platz, Hauptbahnhof (Haltestelle auf dem Berliner Platz), Campestraße, John-F.-Kennedy-Platz, Schloss, Rathaus, Hagenmarkt, Alte Waage, Radeklint und Inselwall. Die Haltestellen „Am Magnitor“, „Museumstraße“ und „Georg-Eckert-Straße“ könnten von den Tram-Linien 4 und 5 nicht bedient werden.

Weitere Infos: www.bsvg.net/fahrplan und die App „BSVG Netz“ sowie die Service-Hotline der BSVG unter (0531) 383 2050.

red