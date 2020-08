Diebe sägen in Braunschweig 29 Katalysatoren ab

Katalysatoren sind in jüngster Zeit in Braunschweig vermehrt von Autos gestohlen worden.

Braunschweig. Vermehrt ist es in jüngster Zeit in Braunschweig zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen. Laut Polizei geht es dabei vor allem um Edelmetalle.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden in Braunschweig vermehrt Katalysatoren entwendet. Eine 68-jährige Braunschweig habe sich laut einer Mitteilung bereits am 9. August in der Hans-Sommer-Straße morgens in ihr Auto gesetzt und sei überrascht gewesen – ihr Fahrzeug klang wie ein Traktor.

Auto klang plötzlich wie ein Traktor

In der Werkstatt sei dann festgestellt worden, dass der Katalysator abgesägt wurde. Vermutlich sei er zusammen mit dem Auspuff in der vorherigen Nacht gestohlen worden. In den vergangenen zehn Wochen kam es laut Polizei in Braunschweig zu insgesamt 29 solcher Taten.

Katalysatoren-Diebe haben es auf Edelmetalle abgesehen

Die Polizei hat intensive Ermittlungen aufgenommen. Den Tätern geht es nach Einschätzung der Polizei bei den Diebstählen vermutlich nicht um die Verwendung der Katalysatoren als Ersatzteile, sondern eher um die darin enthaltenen Edelmetalle.

red