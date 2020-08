Braunschweig. In seiner Freizeit hat ein Polizist zufällig einen Exhibitionisten entdeckt. Die Braunschweiger Polizei stellte den Mann und sucht nun Zeugen.

Polizist entdeckt einen Exhibitionisten in Braunschweig

Ein Polizist war am Montag, 20. Juli, um zirka 15.53 Uhr privat in Braunschweig unterwegs, als ihm ein Mann auffiel, der seine Geschlechtsteile entblößt hatte und diese berührte. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei Braunschweig stellt Exhibitionisten

Der Polizist informierte seine Kollegen, die den Exhibitionisten laut Mitteilung kurze Zeit später gestellt und überprüft haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder sogar durch ihn belästigt wurden. Der Mann bewegte sich am 20. Juli rund um das Harz- und Heidegelände und den Bereich Kennel. Er trug dabei blaue Sportbekleidung. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer (0531) 4763115.

red