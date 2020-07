Braunschweig. Der Mann nimmt eine Tasche aus dem Lagerraum eines Supermarktes in der Kreuzstraße mit. Eine Mitarbeiterin verfolgt ihn.

Dieb stiehlt in Braunschweig Handtasche – Polizei fasst ihn

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Handtaschendieb nach kurzer Flucht festgehalten werden. Das teilt die Polizei Braunschweig mit. Der 51-jährige Mann beobachtete eine verdächtige Person, die am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in den Lagerraum eines Supermarktes in der Kreuzstraße ging. Hier nahm der Unbekannte eine Handtasche und verließ den Raum fluchtartig.

Eine Mitarbeiterin des Supermarktes verfolgt den Täter und wird geschlagen

Eine 37-jährige Mitarbeiterin des Marktes, der die entwendete Tasche gehörte, nahm sofort die Verfolgung auf. Als sie den Dieb stellte, schlug der Mann sie gegen den Arm und setzte seine Flucht fort.

Ein Zeuge und ein weiterer Mann halten den 28-jährigen Verdächtigen fest

Der 51-jährige Zeuge sowie ein weiterer Mann, der sich in der Nähe befunden hatte, konnten den

28-jährigen Verdächtigen schließlich an einem Kiosk am Cyriaksring festhalten und der Polizei übergeben. Aus der Handtasche fehlte bereits das Bargeld.

Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls sowie wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Drogenutensilien. In einer ersten Einlassung räumte der Mann auch Heroinkonsum ein. Den 28-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls sowie wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

red