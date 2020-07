Unbekannter bricht in Braunschweig in Wohnung im 4. Stock ein

Die Polizei ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in der Weststadt

Braunschweig. Die offenstehende Haustür eines Hauses in der Weststadt haben Einbrecher genutzt. Die Bewohner sind im Urlaub.

Am Freitag ist ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch die offenstehende Haustür in ein Mehrfamilienhaus in der Weststadt eingedrungen. Das berichtet die Polizei.

Der Täter ging bis in das 4. Obergeschoss und hebelte die Wohnungstür auf. Die Bewohner der Wohnung befinden sich laut Polizei im Urlaub. In der Wohnung durchsuchte der Täter diverse Räume und klaute offensichtlich Schmuck.

Da die Familie im Urlaub weilt, musste die Feuerwehr im Anschluss die Tür sichern. Die Polizei hat keine Hinweise auf die Täter.