Mit Abstand geht’s jetzt auch wieder in die Saunen (Symbolfoto).

Braunschweig. In den Freibädern und im Hallenbad der Wasserwelt sind jetzt außerdem mehr Badegäste erlaubt. Die Bade-Zeitfenster verschieben sich.

Sauna in der Braunschweiger Wasserwelt öffnet am 1. Juli

Die Saunalandschaft im Freizeitbad Wasserwelt nimmt am Mittwoch, 1. Juli, ihren Betrieb unter Auflagen wieder auf. Zu den Schutzmaßnahmen der Stadtbad-GmbH zählen neben einer Reduzierung der Besucherkapazität pro Tag unter anderem erhöhte Reinigungsintervalle, Abstandsmarkierungen und Aushänge sowie Personenbegrenzungen in Dusch- und WC-Räumen, so die Mitteilung.

Auch auf das Wedeln während der Aufgüsse müsse verzichtet werden. Hinzu komme die Eigenverantwortung der Gäste, sich an die Verhaltensregeln des Händewaschens, Abstandhaltens und Fernbleibens bei jeglichen Symptomen zu halten.

Jeder Gast muss sich vorab unter www.shop.stadtbad-bs.de ein Onlineticket kaufen. Vor Ort sind lediglich wenige Tickets für diejenigen erhältlich, die keinen Internetzugang haben, so die Einrichtung. Eine Beschränkung auf bestimmte Zeitfenster sei für die Saunawelt aktuell nicht vorgesehen.

Mehr Besucher in Freibädern und Wasserwelt zulässig

Der Testbetrieb in den Freibädern und auch im Freizeitbad Wasserwelt mit deutlich begrenzter Besucherkapazität sei bislang positiv verlaufen. Verstöße gegen Auflagen habe es nur selten gegeben. Durch überarbeitete Vorschläge der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen sei eine Anhebung der Besucherkapazitäten möglich.

Aus vier Zeitfenstern im Bürgerpark und Raffteichbad würden zwei: ein kürzeres Frühschwimmerzeitfenster bis 9.30 Uhr und eins von 10 Uhr bis zum Badschluss um 20 Uhr. In Waggum könnten Badegäste nun von 11 bis 19 Uhr bleiben.

Auch im Hallenbadbereich der Wasserwelt gebe es ab 1. Juli nicht mehr vier Zeitfenster, sondern zwei: nach den Frühschwimmern eine Badschließung von 9.30 bis 10 Uhr und die Öffnung bis zum Badschluss um 21 Uhr.

red