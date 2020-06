Täter entwenden in Braunschweig aus Auto Handtasche mit Geld

Für einen hohen Schaden sorgte ein Autoeinbruch am Montagnachmittag in Lehndorf.

Unbekannte haben am Montagnachmittag eine Handtasche aus dem Auto einer 53-Jährigen aus dem Landkreis Peine gestohlen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, stellte die Frau ihr Auto gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in Lehndorf ab. Ihre Handtasche ließ sie im Fußraum liegen. Als sie nach etwa einer Stunde zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Die Handtasche wurde entwendet. Neben einem Portemonnaie mit Bargeld und diversen Papieren befand sich auch ein Handy in der Tasche. Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Hinweise: (0531) 4760. red