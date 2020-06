Eichenprozessionsspinner hat in Braunschweig 110 Nester

Auf einem Zettel wird in einem Erholungspark in Berlin vor dem Eichenprozessionsspinner gewarnt.

Braunschweig. In Braunschweig gibt es derzeit in Grün- und Parkanlagen ein vermehrtes Auftreten der Raupen des Eichenprozessionsspinners.

An bislang 34 Standorten innerhalb Braunschweigs wurden bisher nach Angaben der Stadtverwaltung an 65 Bäumen mehr als 110 Nester des Eichenprozessionsspinners durch den Fachbereich Stadtgrün und Sport entfernt.

Schwerpunkte des Befalls seien dabei im Bereich des Westparks sowie des Prinz-Albrecht-Parks ausgemacht worden. Die Stadtverwaltung werde bei allen bekannten und gemeldeten Fällen auf städtischen Flächen und Anlagen schnellstmöglich tätig, indem eine beauftragte Fachfirma die Nester mechanisch entferne. Die betroffenen Bereiche würden im bestätigten Verdachtsfall abgesperrt und mit einem Hinweisschild versehen.

Diese abgesperrten Bereiche sollten dann nicht mehr betreten und die Nester und Raupen nicht berührt werden, heißt es weiter. Nach der mechanischen Entfernung bestehe in der Regel keine Gefahr mehr.

Die Verwaltung bittet die Einwohner, Verdachtsfälle auf den Eichenprozessionsspinner in öffentlichen Grün- und Parkanlagen an das Bürgertelefon der Stadt Braunschweig unter 115 oder (0531) 4701 oder per E-Mail an stadtbaeume@braunschweig.de zu melden. Bei Vorkommen des Eichenprozessionsspinners auf Privatgelände sei der jeweilige Grundstückseigentümer für die Beseitigung verantwortlich.

Die überwiegend nachtaktiven Raupen hielten sich tagsüber in Gespinstnestern ausschließlich an Eichenbäumen auf und wanderten in der Dämmerung in langen Reihen vom Eichenstamm zum Fressen in die Eichenkronen. Die Raupen besäßen kleinste, nicht sichtbare Brennhaare, die einen Giftstoff enthielten, der bei Hautkontakt allergische Reaktionen, juckende, entzündliche Hautausschläge, Rötungen, Quaddeln und Bläschen auslöse. Bei Augenkontakt seien Entzündungen der Augenbindehaut möglich.

Würden die Haare eingeatmet, könne es zu Reizungen im Rachen, Halsschmerzen, Hustenreiz und seltener auch zu Asthmaanfällen kommen. Die Saison des Eichenprozessionsspinners ende zumeist erst gegen Ende des Monats Juli. Dann verpuppten sich die Raupen, bis der dann fertige Falter ausfliege, so die Stadtverwaltung weiter.

Zurück blieben deren verlassene Nester mit den hinterlassenen Brennhaaren. Die könnten dann allerdings auch später noch Allergien auslösen.