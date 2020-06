Überlegungen für Corona-Jahrmarkt in Braunschweigs City laufen

Derzeit ist ungewiss, wann und in welchem Umfang die bekannten Braunschweiger Veranstaltungen wieder möglich sein werden. Damit fehlt etwas in der Löwenstadt – nicht nur für die Braunschweiger und Gäste, die die Veranstaltungen besuchen, sondern auch für die Menschen, die mit Veranstaltungen ihren Lebensunterhalt verdienen, schreibt die Stadt.

„Die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona sind im privaten und im beruflichen Bereich einschneidend. Mit der ,Kirmes to go’ hat sich der Schaustellerverband bereits etwas einfallen lassen und die gute Resonanz zeigt den Erfolg und den hohen Freizeitwert solcher alternativen Konzepte“, erklärt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings. „Wir prüfen jetzt gemeinsam, was unter Einhaltung aller Vorgaben noch in der Stadt möglich wäre, ähnlich wie es in München als Ersatz für das Oktoberfest geplant ist. Es wäre eine Chance, Einheimischen und Gästen mehr attraktive Freizeitmöglichkeiten zu bieten und den Schaustellern in dieser schwierigen Zeit zu helfen.“

„Eine Innenstadtveranstaltung wäre eine tolle Gelegenheit für uns, unserer Arbeit, die ja für uns auch oft eine Leidenschaft ist, wieder stärker nachzugehen“, sagt Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbands. „Parallel dazu prüfen wir, die ,Kirmes to go’ auf dem Harz- und Heidegelände auszuweiten und auch Fahrgeschäfte aufzustellen, um ihren Freizeitwert zu erhöhen. Wir verfolgen aufmerksam, was in anderen Städten passiert, und tauschen uns über Ideen aus, um mit überzeugenden Konzepten, die die geltenden Maßnahmen berücksichtigen, auf die Stadtverwaltung zugehen zu können. So möchten wir den Braunschweigern und Gästen alternative Angebote für ihre Freizeit machen.“ red

