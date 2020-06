Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. (Symbolbild)

Braunschweig. Polizeieinsatz am Freitagabend in Braunschweigs Innenstadt: Ein 26-Jähriger leistete Widerstand und trat nach den Beamten.

Braunschweig: Polizei nimmt drei Personen nach Streit in Gewahrsam

Die Braunschweiger Polizei hat am Freitagabend einen Streit zwischen mehreren Personen am Bohlweg unterbinden müssen. Trotz mehrfacher Ansprache durch die Beamten sei die Personengruppe den Aufforderungen der Polizei nicht nachgekommen – ein 26-Jähriger leistete Widerstand und trat in Richtung der Polizisten.

In der Folge nahmen die Beamten drei Personen in Gewahrsam – zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. /red