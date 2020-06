Die Polizei sicherte die Spuren in einer Braunschweiger Grundschule.

Braunschweig. Unbekannte Täter haben in einer Grundschule in der Braunschweiger Innenstadt drei Feuerlöscher beschädigt.

Einbrecher in Braunschweiger Grundschule

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch. Die Täter nahmen die Feuerlöscher aus ihren Halterungen und entfernten die Sicherungsstifte.

Nachdem der Hausmeister am nächsten Morgen das Fehlen der Feuerlöscher, Beschädigungen an einer Tür sowie ein geöffnetes Fenster festgestellt hatte, rief er die Polizei. Die Beamten sicherten die Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Feuerlöscher entdeckten sie an anderer Stelle im Gebäude. Ob diese noch funktionstüchtig sind, sei noch nicht festgestellt worden. Die Klassenräume konnten die Täter nicht betreten. Sie waren verschlossen.