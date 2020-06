Fall Maddie: Staatsanwaltschaft prüft Verbindung zu Fall Inga

Das Grundstück des Verdächtigen befindet sich in Neuwegersleben, Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Dort hat die Polizei im Jahr 2016 Kinderpornografie gefunden.

Stendal. Der Verdächtige im Fall Maddie war zum Zeitpunkt vom Verschwinden Ingas in Sachsen-Anhalt und hat im Landkreis Börde ein Grundstück.

Die Staatsanwaltschaft Stendal sucht nach möglichen Verbindungen zwischen dem Fall der vor fünf Jahren in Sachsen-Anhalt verschwundenen kleinen Inga und dem der dreijährigen Madeleine „Maddie“ McCann aus Großbritannien. Im Zusammenhang mit dem Tatverdacht im Fall Maddie werde geprüft, ob es Anhaltspunkte für Zusammenhänge gebe und ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den Tatverdächtigen ergebe, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Stendal mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Verdächtiger im Fall Maddie war in der Nähe, als Inga aus Schönebeck verschwand

Wie die „Magdeburger Volksstimme“ am Freitag berichtete, soll der 43-jährige mehrfach vorbestrafte Sexualtäter, gegen den im Fall Maddie wegen Mordes ermittelt wird, ein verfallenes Grundstück in der Börde besitzen. Er soll in der Nähe gewesen sein, als 2015 die damals fünfjährige Inga aus Schönebeck verschwand.

In Neuwegersleben, Sachsen-Anhalt, unweit des Landkreises Helmstedt, hat er ein Grundstück erworben

Bereits im Februar 2016 gab es dem Bericht zufolge auch in Sachsen-Anhalt Ermittlungen. Der Verdächtige besitzt demnach in Neuwegersleben ein altes verfallenes Grundstück. Dort fanden die Beamten einen Datenstick mit Kinderpornografie. Nur einen Tag vor dem Verschwinden von Inga soll der Verdächtige auf einem Autobahnrastplatz bei Helmstedt einen Unfall gehabt haben. Die Anwältin von Ingas Mutter fordert laut „Volksstimme“ nun neue Ermittlungen.

Der Verdächtige sitzt bereits wegen anderer Straftaten im Gefängnis:

Sieben Jahre Haft wegen brutaler Vergewaltigung in Portugal

Inga aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt war fünf Jahre alt als sie am 2. Mai 2015 aus einem Wald bei Stendal scheinbar spurlos verschwand. Dorthin hatte sie mit ihrer Familie einen Ausflug gemacht. Umfangreiche Suchaktionen und Ermittlungen konnten nicht klären, was mit Inga geschah.

Im Fall Maddie steht ein Deutscher unter Mordverdacht. Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Braunschweig gehen davon aus, dass das am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwundene Mädchen tot ist. Das britische Mädchen war drei Jahre alt. afp/dpa

