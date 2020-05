Braunschweig: Betrunkene fahren, Halterin ohne Führerschein

Zwei betrunkene Männer waren am Montagabend, in Braunschweig unterwegs. Um 20.50 Uhr stellten Polizeibeamte, auf der Hans-Sommer-Straße das Fahrzeug fest, in dem die beiden alkoholisierten Personen saßen. Schnell habe sich herausgestellt, dass vermutlich beide Insassen den Wagen trotz ihrer Alkoholisierung geführt hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Männern wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Da sie aufgrund ihres Zustandes den Wagen nicht mehr nach Hause fahren durften, wurde dieser auf einen nahen Parkplatz umgesetzt und der Schlüssel sichergestellt.

Nach einigen Stunden erschien die Halterin des PKW, zusammen mit einem Begleiter, der im Besitz einer Fahrerlaubnis war, auf der Dienststelle, um den Schlüssel und anschließend ihren Wagen abzuholen. Der Schlüssel wurde ihr ausgehändigt.

Allerdings stieg die Frau selbst in ihr Auto ein und fuhr los. Nach kurzer Fahrt wurde sie von einer weiteren Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass sie keinen Führerschein besitzt. Auf alle Beteiligten kommt nun ein Strafverfahren zu. red