Ladendieb schlägt in Braunschweig Detektiv ins Gesicht

Mit Gewalt hat sich ein Dieb am Montag, 17.13 Uhr, in einem Supermarkt in der Goslarschen Straße gegen einen Ladendetektiv gewehrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Täter vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Dosen Bier in seinem Rucksack verstaute. Anschließend bezahlte er an der Kasse einige Kleinigkeiten und verließ das Geschäft. Der Detektiv folgte ihm und stellte ihn zur Rede. Als der Dieb verschwinden wollte, versuchte der Ladendetektiv ihn festzuhalten. Daraufhin schlug der Dieb ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Kurz danach erschien der erste Funkstreifenwagen, und die Polizisten konnten die Personen trennen. Der Ladendetektiv wurde durch die Schläge verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. red

