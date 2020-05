Bis zu 100 Menschen können in der Flüchtlingsunterkunft in Ölper wohnen.

Flüchtlingsunterkunft in Ölper geht an den Start

Sechs Flüchtlingsunterkünfte betreibt die Stadt bislang: in Melverode und Bienrode, in der Gartenstadt, in Gliesmarode, Lamme und Hondelage. Die ersten gingen vor drei Jahren an den Start. Auch in Ölper war damals ein Gebäudekomplex für Flüchtlinge gebaut worden – doch zunächst gab es keinen Bedarf, weil weniger Flüchtlinge nach Braunschweig kamen als erwartet. Die Stadt hatte diesen Standort daher an das Studentenwerk Ost-Niedersachsen vermietet, ebenso wie die Unterkunft in der Mendelssohnstraße. Inzwischen hat sich die Lage aber geändert, so dass auch die Unterkunft in Ölper ab sofort für Flüchtlinge zur Verfügung steht, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt.

Ein Grund hierfür sei die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt. Diese führe dazu, dass es an den Wohnstandorten nicht die ursprünglich erwartete Fluktuation bei den Bewohnern gebe. „Auch Personen, für die die Stadt Braunschweig als Kommune nicht weiter zur Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet wäre, da sich der Asylstatus geändert hat, finden regelmäßig keine Wohnung außerhalb der Wohnstandorte“, heißt es in der Pressemitteilung. „Zusätzlich zu den weiteren Zuweisungen der Landesaufnahmebehörde sind auch ehemals unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die ihre stationären Jugendhilfemaßnahmen beendet haben, auf einen Platz in den Wohnstandorten angewiesen, da auch dieser Personenkreis nur schwer eine eigene Wohnung findet.“

Sozialarbeiter, Unterkunftswart und Sicherheitsdienst sind vor Ort

In der Unterkunft können bis zu 100 Menschen wohnen. Jedem Bewohner stünden bei Vollbelegung rechnerisch eine Wohnfläche von 10 Quadratmetern sowie Anteile an der Gemeinschaftsfläche zur Verfügung, so die Stadt. „Je nach Zuweisungen des Landes Niedersachsen wird auch an diesem Standort versucht, die Bewohnerstruktur mit Paaren, Familien und allein reisenden Personen und Nationalitäten gemischt zu gestalten. Nach den bisherigen Erfahrungen an den sechs Wohnstandorten für Geflüchtete hat sich eine solche Struktur als für das Zusammenleben positiv erwiesen.“

Das Gebäude wurde wie die anderen Wohnstandorten in Massivbauweise errichtet. Der Komplex ist zweigeschossig um einen Innenhof gebaut. Vor Ort werden ein Sozialarbeiter und ein Unterkunftswart in Vollzeit sowie eine Verwaltungskraft in Teilzeit tätig sein. Ergänzend soll ein Sicherheitsdienst sicherstellen, dass außerhalb der Dienstzeiten der Beschäftigten Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen.

Wie die Stadt mitteilt, gründet sich in Ölper bereits ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, das die neuen Bewohner unterstützen wird. Auch an den anderen Standorten gab und gibt es diese nachbarschaftliche Hilfe. Wegen der Corona-Pandemie wird es der Stadt zufolge erstmalig leider nicht möglich sein, für die Bevölkerung vor Ort und weitere Interessierte einen Tag der offenen Tür zu veranstalten.

Braunschweig nimmt zwei Flüchtlinge aus Griechenland auf

42 Kinder und 5 Jugendliche wurden kürzlich aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland geholt. 12 von ihnen, die keine Verwandten in Deutschland haben, sollen in Niedersachsen ein neues Zuhause bekommen, wie das Sozialministerium mitteilt. Die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen waren zuvor auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios untergebracht. Sie stammen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea. Braunschweig nimmt zwei dieser Flüchtlinge auf.