Braunschweig. Die Polizei geht davon aus, dass der Infektionsschutz nicht gewährleistet werden kann. „Die Rechte“ hatte in den sozialen Netzwerken geworben.

Rechte Demo in Braunschweig verboten

Die Stadt Braunschweig und die Polizei haben eine Versammlung der Partei Die Rechte zum Tag der Arbeit untersagt. Weil die Demo in sozialen Medien beworben worden sei, sei in der Altstadt mit wesentlich mehr als den genehmigten 50 Teilnehmern zu rechnen gewesen, teilte die Stadt in der Nacht zum Freitag mit.

Gefahr vor Auseinandersetzungen

Hätte die Polizei die Versammlung deswegen auflösen müssen, wäre der Infektionsschutz vor dem Coronavirus jedoch nicht mehr gewährleistet gewesen, hieß es. Zudem hätte dann die Gefahr von Zusammenstößen mit Teilnehmern einer Demo des Bündnisses gegen Rechts und der Partei Die Linke bestanden. dpa