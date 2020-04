Braunschweig. Ein Auto ist in der Nacht zu Mittwoch in der Frankfurter Straße erheblich beschädigt worden.

Unbekannte beschädigen Auto in Braunschweig – Zeugen gesucht

Wie die Polizei meldet, bemerkte eine Streife am Mittwochmorgen zunächst die zerstörte Heckscheibe des Fahrzeuges, das in der Frankfurter Straße stand. Die 23-jährige Besitzerin hatte ihren Wagen am Tag zuvor unbeschädigt abgestellt.

Wie sich dann herausstellte, hatten die Täter zudem drei Reifen zerstochen und den Wagen mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt.

Nach ersten Zeugenaussagen wurden gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche auf der Straße gehört. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen.