Livestream-Talk in Braunschweig: Fußball, Kirche und Corona

Zum zweiten Mal veranstaltet die Stadthallen-Betriebs-GmbH an diesem Mittwoch, 29. April, die Livestream-Talkrunde „Braunschweig Live new Life“. Das Thema: Leere Ränge und Reihen – Fußball und Kirche in (Nach-) Corona-Zeiten. Um 18 Uhr geht es los.

„Die beiden gewichtigen gesellschaftlichen Institutionen, Kirche und Fußball, bieten ihren Anhängern viele Parallelen: Sinnstiftung, Bekenntnis, Gemeinschaft“, heißt es in der Ankündigung. „Es finden zwar, zumindest in Corona-freien Zeiten, immer noch mehr Menschen den Weg in die Kirche als am Wochenende in die Stadien und dennoch – oft zitiert und auch so wahr: Fußball ist auch eine Glaubensfrage. In Braunschweig ohnehin.“

Auch in Corona-Zeiten gebe es Gemeinsamkeiten: die Aussicht auf leere Ränge und Reihen für eine wahrscheinlich sehr lange Zeit sowie die Erwartung vieler Menschen auf hoffnungsvolle Zeichen. Wie damit umgehen? Was draus machen? Darum soll es an diesem Abend gehen.

Gäste im Congress-Saal der Stadthalle sind Dompredigerin Cornelia Götz, Propst Lars Dedekind und Eintracht-Präsident Sebastian Ebel. Eintracht-Spieler Marc Pfitzner gibt im Interview Einblicke in den Corona-Alltag eines Fußball Profis.

Moderator der zweiten Ausgabe des Livestream-Formats ist Torsten Sell, Lions-TV Moderator und On-Court-Host bei den Basketball Löwen Braunschweig. Für die musikalische Einlage sorgt „Fagotto Totale“, ein Fagott-Quartett aus aktiven und ehemaligen Musikern des Staatsorchesters Braunschweig.

Zuschauerfragen werden während der Diskussion an die Gesprächsteilnehmer weitergegeben. Die Fragen können direkt unter dem Livestream: https://youtu.be/NYVkXy2HiQY, auf der Facebook-Seite der Stadthalle oder auch unter der E-Mail: info@stadthalle-braunschweig.de gestellt werden.

Im ersten Livestream standen Einzelhandel und Basketball im Fokus.

