Braunschweig: Polnische Spargelstecher pünktlich zur Ernte da

Henryk Kujalowicz (43) ist ein Profi. Er hat den Bogen raus. Der polnische Spargelstecher erntet die edlen Stangen praktisch im Handumdrehen, im Sekundentakt zieht er sie aus dem sandigen Boden. Der 43-Jährige versteht kaum Deutsch, dafür aber die Kunst des Spargelstechens. In Thune hat die traditionelle Spargelernte begonnen – die ohne Abdeckfolie. Auf dem Spargelacker von Spargelbauer Jochen Henniges (54) sind die Erntehelfer unterwegs. Und das ist schon eine Nachricht wert.

Sie kommen über die „Spargelstecher-Luftbrücke“

Denn noch Wochen sah es finster aus mit der diesjährigen Spargelernte. Klassische Spargelhelferländer wie Rumänien, Bulgarien, Polen machten ihre Grenzen wegen des Corona-Virus dicht. Nun das Happy End. Die Bundesregierung schaltete sich ein – und machte den Weg frei für die ausländischen Erntehelfer. Über die „Spargelstecher-Luftbrücke“ kamen sie in unser Land.

Bei den Henniges sind inzwischen acht erfahrene polnische Erntehelfer eingetroffen. Vier weitere werden am Wochenende erwartet. Spargelbauer Jochen Henniges ist erleichtert. Denn dass ersatzweise Studenten zum Spargelstechen eingespannt werden, ja sogar Asylbewerber und selbst Schulkinder, von solchen Ideen habe er gar nichts gehalten. Der 54-Jährige weiß: „Spargelstechen ist harte körperliche Arbeit, die nicht jedem liegt.“ Stichwort: Rücken. Selbst erfahrene Spargelstecher bräuchten jedes Mal ein, zwei Tage Eingewöhnungszeit, bevor es richtig rund laufe.

Zwei Wochen „Quarantäne“ auf den Spargelhöfen

Nun sind sie also da, die bewährten polnischen Erntehelfer. Und so ist das von der Bundesregierung festgelegte Prozedere bei der Einreise: Nach der Landung sollen sie in einen Sicherheitsbereich gebracht werden. Dort werden die Helfer einem Gesundheitscheck unterzogen und isoliert von anderen Passagieren zu Bussen gebracht, die sie direkt zu den Höfen fahren. Nach der Ankunft müssen die Helfer 14 Tage lang strikt getrennt von anderen Beschäftigten leben und arbeiten. Sie befinden sich quasi in Quarantäne mit Arbeitseinsatz.

Die Henniges in Thune haben eigens die Unterkünfte ihrer Leute umgestaltet und auch die Arbeitsabläufe so organisiert, dass den Hygiene-Vorschriften genüge getan ist. „Wir trennen die Neuankömmlinge von den anderen Helfern, das ist gar nicht schwer, wenn man bedenkt, wie groß unsere Äcker sind.“ Die Leute seien in unterschiedlichen Etagen untergebracht, maximal zwei teilten sich ein Zimmer.

Zurück zur Kunst des Spargelstechens, die bei den Henniges seit Generationen weitergegeben wird. Vier Hilfsmittel sind nötig: ein langes, gebogenes und scharfes Spargelmesser, die Spargelkelle (alternativ tut’s auch eine gewöhnliche Maurerkelle) sowie ein Erntekorb mit Abdeckung. Und so wird der Spargel gestochen: Zeigen sich an der Oberseite des Erdwalls leichte Risse, ist das ein untrügerisches Anzeichen dafür, dass sich darunter eine erntereife Spargelstange befindet. Jetzt heißt es, mit der Spargelkelle den Spargelkopf vorsichtig freilegen und die Erde beiseite schaffen. Dann schneidet man die Stange mit dem gebogenen Messer weit unten ab. Dazu wird das Messer von oben oder seitlich ins Erdreich hinein geführt. Henniges: „Mit der Spargelkelle wird das entstandene Loch sofort wieder mit Erde gefüllt, festgeklopft und glatt gestrichen.“ Das sei wichtig, denn nur bei einer glatten Oberfläche sei erkennbar, wenn dort eine neue Stange heranreift.

Spargel gedeiht nur in sandigen Böden

Spargel – das kaiserliche Gemüse, das sandige Böden wie bei uns braucht, um zu gedeihen. Im Mittelalter wurde frischer Braunschweiger Spargel bis nach Breslau, Kopenhagen, ja Stockholm transportiert. Ab dem 19. Jahrhundert trat der Spargel seinen Siegeszug rund um die Welt an. In Dosen. Moderne Erntemaschinen gibt es bis heute nicht, hier ist nach wie vor menschliche Feinmotorik gefragt.

Der sogenannte Johannistrieb um den 24. Juni (Johannistag) herum, ein zweites Austreiben der Pflanze, bedeutet das Ende der alljährlichen Spargelsaison. „Dann bilden sich kleine Fliederblättchen und Schuppen am Spargel. Er schreit nach Hilfe, weil er wochenlang wie ein Hochleistungsathlet gewachsen ist. Dann muss man aufhören.“ Der Spargel hat seine Schuldigkeit mal wieder getan.

Für Spargelbauer Henniges Erntehelfer heißt das: Sie haben fertig. Als nächstes kommen die Erdbeeren an die Reihe.