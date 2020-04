Alarm38-Aufreger zum Thema: Einschränkung der Bürgerrechte

Braunschweig. Hallo zusammen!Hier mal ein kleines Erlebnis meinerseits im Zusammenhang mit der Coronapandemie.Ostersonntag, bestes Wetter, ich fahre zum Ölper See, um ein bisschen Sonne zu bekommen. Dort lege ich mich allein auf meine Decke und habe zu anderen min. 15 Meter Abstand. Nach einer Weile fährt die Polizei vorbei, hält an, die Beamten steigen aus und sprechen die Leute an. Mich auch. Der wirklich nette(Danke)Polizist erklärt mir, das es verboten sei, das ich dort liege.Neben mir 4 junge Männer, die dürfen bleiben, weil Frisbee dabei, das ist Sport, also erlaubt. Vor mir ein älterer Mann angelt am Ufer, der darf auch bleiben—>Angelsport !!!Ich muss dann gehen, obwohl ich niemanden gefährde.Fazit: Nächstes Mal Ball mitnehmen, dann Sport..Wieso berichten Medien eigentlich nicht über völlig sinn freie Verbote und die Einschränkung von Grundrechten?Will die Coronakrise jetzt nicht kleinreden, schlimme Sache, aber man sollte schon aufpassen was geschieht. Bleiben Sie gesund !!

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder