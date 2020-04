Alarm38-Aufreger zum Thema Straßensperrung

Wolfsburg. Seit Monaten ist es wegen der Bauarbeiten am Platz des ehemaligen Stufenhochhauses nicht möglich aus der H.-Ehlers-Str. nach links abzubiegen. Wegen Leitungsarbeiten ist weiträumig am Baugebiet eine Straßenseite gesperrt und es gilt eine Einbahnstraße. Obwohl die Arbeiten offenbar ruhen, muß der ganze Verkehr aus dem Wohngebiet einen langen Bogen durch den K.-Schumacher-Ring (30 km Zone mit Schülerverkehr) fahren, um den Ortsteil zu verlassen. Wir Anwohner warten auf die Rücknahme der Sperrung an der Kreuzung (ca.15 Meter) um wieder abfahren zu können. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schont auch die Umwelt. Leider fühlte sich trotz diverser Anfragen bei “Hinz & Kunz” keiner zuständig. Können Sie etwas bewirken?

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder