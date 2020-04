Trickdieb zockt in Braunschweig älteres Ehepaar ab

Mehrere Hundert Euro haben Trickdiebe nach Angaben der Polizei von Montag in der Wohnung eines älteren Ehepaares in Stöckheim erbeutet. Am Freitagmittag klingelte es gegen 11.55 Uhr an der Haustür der 89- und 86-Jährigen. Ein ihnen unbekannter Mann gab vor, Schrotthändler zu sein und alte Gegenstände ankaufen zu wollen. Das Ehepaar zeigte ihm eine alte Nähmaschine und einigte sich mit dem Händler auf einen Kaufpreis.

Doch unglücklicherweise hatte der Schrotthändler nur einen 500-Euro-Schein dabei und bat deshalb die betagten Senioren um etwas Wechselgeld, woraufhin sie eine Geldkassette mit ihrem Erspartem hervorholten, heißt es im Polizeibericht weiter. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Mann, mehrere Hundert Euro aus der Geldkassette zu entwenden und aus der Wohnung zu verschwinden. Die Nähmaschine ließ er zurück.

Den Dieb beschrieb das Ehepaar gegenüber der Polizei als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls.