Braunschweiger Forscher prüfen: Wie bleiben Batterien länger fit?

Arbeit an einer Glovebox, also einem „Handschuhkasten“, der vom Arbeitsraum hermetisch und gasdicht abgeschlossen ist.

Braunschweig. Eine neue „Diagnosestraße“ in der Battery-Lab-Factory der TU soll Alterungsprozesse von Batteriezellen aufzeigen. Ziel: eine längere Lebensdauer.

An der Battery-Lab-Factory Braunschweig entsteht eine Batterie-Diagnosestraße. Laut einer Pressemitteilung der Technische Universität wird in dieser neuen Laboreinheit untersucht, wie Batteriezellen altern und wie diese länger fit bleiben: „Mit den gewonnenen Daten können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Batteriezell-Produktion gezielt anpassen sowie neu entwickelte Produktionsprozesse und Materialien direkt mit der Alterung in Verbindung bringen.“

Die Diagnosestraße ermögliche die reproduzierbare, systematische Alterungsanalyse, da die Strukturen und Daten von den dort produzierten Elektroden und Zellen genau bekannt seien. In Zukunft erleichtere das, auf die Anwendung hin maßgeschneiderte Elektrodenstrukturen und Zellen zu produzieren sowie den Einfluss der Materialien im Detail zu verstehen.

Für die Diagnosestraße werden der TU zufolge sogenannte Gloveboxen, also „Handschuhkästen“, die vom Arbeitsraum hermetisch und gasdicht abgeschlossen sind, in einem zusammenhängenden System aufgebaut und mit Messgeräten ausgestattet. „Die Gasdichtheit der Anlage ist nötig, da die Aktivmaterialien der einzelnen Batteriekomponenten mit Luft reagieren“, heißt es in der Pressemitteilung. „Zunächst werden die Zellen bestimmten Betriebsszenarien und Umweltbelastungen ausgesetzt – um deren Nutzung gezielt nachzustellen.“

Nach der Öffnung der Batterien untersuchen die Forscherinnen und Forscher Veränderungen an Elektroden, Elektrolyt und Separatoren in physikalisch-elektrochemischen Analysen. „Hier geht es um klimatische, mechanische, chemische, elektrische und elektrochemische Einflüsse. Um den Alterungsmechanismen noch genauer auf die Spur zu kommen, können gealterte und neue Komponenten und Materialien wieder zu neuen Zellen zusammengebaut werden.“

Gefördert wird das Vorhaben mit 500.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Die Battery-Lab-Factory ist ein Forschungszentrum der TU Braunschweig. Es wird von 13 Professoren der TU Braunschweig, der TU Clausthal und der Leibniz-Universität Hannover getragen und beschäftigt mehr als 100 wissenschaftliche Mitarbeiter.