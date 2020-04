Falsche Wasserwerker erbeuten in Braunschweig Geld von Seniorin

Trickdiebe haben am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr im Westlichen Ringgebiet die Gutgläubigkeit einer Rentnerin ausgenutzt. Zunächst hatte ein Unbekannter an der Wohnungstür der 80-Jährigen in der Gutenbergstraße geklingelt. Er gab an, Handwerker zu sein und ihren Wasserhahn kontrollieren zu müssen, da es im Nebenhaus zu einem Wasserschaden gekommen sei, schreibt die Polizei. Die Frau ließ den angeblichen Wasserwerker in die Wohnung.

Kurz darauf erschien sein „Arbeitskollege“. Die beiden Männer verwickelten die alte Dame in ein Gespräch und lockten sie schließlich in die Küche In dieser Zeit entwendete einer der Täter offensichtlich Bargeld aus einem Behältnis im Wohnzimmer. Unter dem Vorwand noch etwas aus dem Auto holen zu müssen, verschwanden die beiden Männer aus der Wohnung.

Nach kurzer Zeit wurde die 80-Jährige misstrauisch und bemerkte den Diebstahl. Die Rentnerin beschrieb die Täter wie folgt: Beide ungefähr 35 Jahre alt, sie sprachen hochdeutsch ohne Akzent, einer war zirka 1,85 Meter groß und kräftig, der andere 1,75 Meter groß und schlank. Beide Personen trugen Jeans, karierte Hemden und eine dunkelblaue Schirmmütze.

Wer Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen geben kann oder verdächtige Beobachtungen rund um die Gutenbergstraße am Dienstagnachmittag gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 in Verbindung zu setzen. red