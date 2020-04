Braunschweig: Absage an Gesellschaft für Zwischenlagerung

Minister am Zaun in Thune: „Ich kann die Ängste verstehen“

Minister am Zaun in Thune: „Ich kann die Ängste verstehen“

Dies hat die Stadtverwaltung in einer öffentlichen Mitteilung an den Planungs- und Umweltausschuss und an den Stadtbezirksrat Wabe-Schunter-Beberbach klargestellt, heißt es in einer Mitteilung. Eine entsprechende Stellungnahme werde auch der Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) übermittelt.

„Die BGZ hatte ein 25 Hektar großes Waldstück zwischen Waggum und Bechtsbüttel mit sieben weiteren Standortflächen in mehreren Bundesländern zur weiteren Betrachtung empfohlen, wenn sich der von der Gesellschaft favorisierte Standort auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Würgassen (Landkreis Höxter) nicht realisieren lässt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Zweck des Logistiklagers sei es, die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle der heutigen im Bundesgebiet verteilten Zwischenlager zu bündeln und von dort das Endlager Schacht Konrad zu beschicken.

„Es wäre unvernünftig, in einem dicht besiedelten oberzentralen Verbundraum, in dem mehrere Hunderttausend Menschen wohnen, ein Lager für radioaktive Abfälle vorzusehen“, kommentiert Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer. Die Stadt habe bis Anfang März keine Kenntnis von dem Vorhaben gehabt und sei auch nicht in die Standortsuche einbezogen worden.

Leuer: „Dass die Stadt fast zeitgleich mit der Öffentlichkeit bei dem wichtigen Thema Standortauswahl vor vollendete Tatsachen gestellt wird, widerspricht in eklatanter Weise den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Planung.“ Notwendig wäre demnach gewesen, die örtlichen fachplanerischen Informationen der Kommunen aufzunehmen und die Bewertung offenzulegen, so Leuer weiter. „Die Kriterien der BGZ sind unzureichend, eine Umweltverträglichkeitsprüfung fehlt ganz.“ red