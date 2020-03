Mieter in Braunschweig: Muss die Balkonsanierung jetzt sein?

In der Görlitzstraße in Melverode werden die Balkone in Häusern der Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) gegenüber Grundschule und Einkaufszentrum seit dieser Woche erneuert. Die Maßnahme ist lange angekündigt und wird von den Mietern begrüßt, denn die neuen Balkone werden größer. Die Häuser...