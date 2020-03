Gerichte in Braunschweig kümmern sich jetzt um eilige Verfahren

Die Gerichte in Niedersachsen weisen darauf hin, dass auch nach Erlass des Kontaktverbots der Zugang zur Justiz weiterhin sichergestellt ist. Die niedersächsische Justiz habe zwar den Betrieb auf das notwendige Maß heruntergefahren: Mündliche Verhandlungen wurden abgesagt, Öffnungszeiten reduziert, Einlassbedingungen wurden verschärft. „Eilige und unaufschiebbare Angelegenheiten werden jedoch auch weiterhin zuverlässig bearbeitet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Verringerung der im Amtsgericht und im Oberlandesgericht in Braunschweig anwesenden Mitarbeiter führe dazu, dass nicht eilbedürftige Rechtsangelegenheiten in den nächsten Wochen nicht in der gewohnten Weise gefördert werden könnten. Alle Verfahrensbeteiligten werden deshalb gebeten, von Sachstandsanfragen zu einzelnen Verfahren abzusehen.

„Über Fristverlängerungsgesuche sowie andere Anträge zur Verfahrensführung werden die zuständigen Richter mit Rücksicht auf die gegenwärtige Situation verantwortungsbewusst entscheiden“, so die Gerichte. Dies gelte auch für die Durchführung von Terminen zur mündlichen Verhandlung.

Das Amtsgericht und das Oberlandesgericht in Braunschweig dürfen nur noch für die Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen aufgesucht werden, die trotz der Corona-Pandemie durchgeführt werden. Und sie stehen weiterhin offen für unaufschiebbare Rechtsanliegen, die nicht schriftlich oder telefonisch vorgebracht werden können. Dies können die Bürger telefonisch erfragen.

Amtsgericht Braunschweig

Das Amtsgericht ist ab sofort in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Im zentralen Justizservice werden in der Zeit von 9 bis 10 Uhr ab sofort nur noch die eilbedürftigen Anträge, die nicht schriftlich eingereicht werden können, aufgenommen. Es ist sichergestellt, dass notwendige Entscheidungen in Eilsachen rechtzeitig und verlässlich getroffen werden können.

Es wird zugleich darauf hingewiesen, dass mündliche Verhandlungen in nicht eilbedürftigen Verfahren auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. Sofern keine Ab- oder Umladung erfolgt ist, finden die Verhandlungen statt. Einsichtnahmen in Grundbücher und das Handelsregister sind zurzeit im Gericht nicht möglich. Auf schriftlichen Antrag werden Auszüge gegen Gebühr zugesandt.

Oberlandesgericht Braunschweig

Auskünfte in eiligen Angelegenheiten sind montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch erhältlich: Zivilsachen (0531) 488-2214 und (0531) 488-2478, Familiensachen (0531) 488-2223 und Straf- und Bußgeldsachen (0531) 488-2478.

Landgericht Braunschweig

Das Landgericht teilt mit, dass die Anzahl der Verhandlungen auf das Notwendigste beschränkt werde. „Die Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger prüfen daher jeweils eigenverantwortlich, ob anberaumte Termine derzeit stattfinden müssen oder nicht“, so das Gericht. Sofern ein Termin aufgehoben wird, erhalten die Prozessbeteiligten eine Abladung. „Solange die Prozessbeteiligten keine Abladung erhalten, findet der Termin statt.“

Der Publikumsverkehr soll auf das Notwendigste beschränkt werden. Bürger werden daher gebeten zu prüfen, ob sie ihre Anliegen derzeit zurückstellen können. Nach Möglichkeit sollen Anliegen schriftlich vorgebracht werden. Es besteht die Möglichkeit, telefonisch Kontakt mit dem Landgericht aufzunehmen (0531/488-0) und zu erfragen, ob für das jeweilige Anliegen tatsächlich ein persönliches Erscheinen bei Gericht notwendig ist. Die Bearbeitung von Eilsachen sei gewährleistet.

Das Hauptgebäude des Landgerichts in der Münzstraße 17 ist nur für öffentliche Sitzungen und während der Sprechzeiten (Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 11 Uhr sowie nach Vereinbarung) geöffnet.

