Braunschweiger Stadtentwässerung warnt vor Verstopfungsgefahr

Wohl noch nie wurde so oft und so emotional über Klopapier diskutiert wie zurzeit. Nun meldet sich die Braunschweiger Stadtentwässerung mit einem wichtigen Appell zu Wort – denn es droht Verstopfungsgefahr.

Die Verknappung von Toilettenpapier infolge von Corona-Hamsterkäufen führe dazu, dass aktuell vermehrt Taschentücher und Küchenpapier ihren Weg in die Toiletten finden, heißt es der Pressemitteilung. „Im Gegensatz zu Toilettenpapier löst sich dieses ,nassfeste Papier’ aber nicht auf und kann so schnell zu Verstopfungen im Haus oder sogar im Abwassernetz führen.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Dies stelle die Einsatzkräfte der Stadtentwässerung in der gegenwärtigen Corona-Krise vor eine zusätzliche, jedoch vermeidbare Herausforderung. Daher bittet die Stadtentwässerung die Braunschweiger um ihre Unterstützung:

„Bitte entlasten Sie unsere Einsatzkräfte, indem Sie keinen Hausmüll oder Hygieneartikel in der Toilette entsorgen und somit unnötige Verstopfungen in Abwasserkanälen vermeiden helfen. In die Toilette gehört nur das, was aus dem Körper kommt, und Toilettenpapier – alles andere ist Müll. Helfen Sie mit, bewusst zu handeln und unsere lebensnotwendige Infrastruktur nicht unnötig zu belasten. Vermeiden Sie Hamsterkäufe von Toilettenpapier! Vielen Dank.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen