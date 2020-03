Braunschweiger Nachtwächter Hugo hat seine Hellebarde wieder

Dies ist die Geschichte eines Happy Ends. Endlich mal eine positive Story. Es ist die vom Nachtwächter Hugo, der seine Hellebarde wieder hat. Und die geliebte Laterne seines Vaters. Ein reuiger Dieb hat sie ihm vor die Tür gestellt, nachdem er die unerlässlichen Requisiten am 8. November vergangenen Jahres vor der Magni-Kirche gestohlen hatte.

Nachtwächter Hugo, der ja eigentlich Jürgen Köpke heißt, hatte sie während seines Gäste-Rundganges vor der Magnikirche abgestellt, da man Gotteshäuser ja grundsätzlich nicht mit Waffen betritt.

In seinem Schrecken über den Verlust, hatte sich Hugo an die Braunschweiger Zeitung gewandt, in der Hoffnung, der Dieb habe ein Einsehen. Hatte der aber zunächst nicht. Dafür erhielt der Nachtwächter Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Anteilnahme war groß, die Hilfsbereitschaft auch. Zunächst meldete sich Leserin Christine Dopatka bei der Redaktion, die dem Nachtwächter eine Ersatz-Hellebarde schenkte. Einige Tage später meldete sich ein weiterer Leser, Hans-Joachim Föste, der dem Nachtwächter eine Stalllaterne aus dem Nachlass seines Großvaters überließ. Ein Zeitungsfoto kündete von den rührenden Schenkungen.

Hugo war dankbar, doch immer noch traurig, weil seine eigene Hellebarde und vor allem die Lampe des Vaters doch einige Geschichte hatten und er viele Erinnerungen damit verband. „Sehr viele Braunschweiger, die die Artikel gelesen hatten, sprachen mich auf den Verlust der Gegenstände an und äußerten ihr Mitgefühl“, berichtet Hugo.

Dann die Wende: Ein Anruf auf dem Handy: „Hugo, vor dem Haus stehen deine Lampe und deine Hellebarde!“ Der Nachbar war von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte die beiden Gegenstände entdeckt. „Ich konnte es kaum glauben! Ich war überglücklich!“

Am Ende bleibt die Frage? Was wollte der Dieb mit den Dingen? Ein Dummer-Jungen-Streich? Eine illegale Ausleihe für den Karneval? „Ich freue mich jedenfalls, dass den Betroffenen dann doch noch die Reue gepackt hat und der Wunsch, es wieder gut zu machen“, meint Hugo glücklich und zufrieden.

Stadtführer Hugo ist eine Institution in Braunschweig, ein Unikum, das in seiner Rolle als Nachtwächter zum strengen Feldwebel werden kann, eigentlich aber ein ganz Netter ist.

Überregional erlangte Hugo Bekanntheit, weil er in seiner Eigenschaft als Stadtführer 2009 vors Niedersächsische Finanzgericht in Hannover gezogen war. Da er seine Stadtrundgänge in diversen Kostümen als Schauspielkunst versteht, wollte er statt der üblichen 19 den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 Prozent zahlen.

Hugo argumentierte: „Ich bin Künstler, und die Stadt ist meine Bühne.“ Das Gericht allerdings sah das – bei allem Wohlwollen – anders und schmetterte die Klage ab. Hugo war zum Termin im Nachtwächter-Kostüm, mit Hellebarde und Papas Petroleumlampe angetreten.