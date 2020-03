Frau in Braunschweig blutend im Bus – Polizei sucht nach ihr

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität einer Frau, die in einem Bus bei einer Auseinandersetzung verletzt wurde. Von der verletzten Frau fehlt derzeit jede Spur, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Busfahrer beobachtet Auseinandersetzung

Wie es in der Polizei-Mitteilung heißt, fuhr der Bus der Linie 423 am Samstag, 7. März, 10.09 Uhr, auf der Lichtenberger Straße stadteinwärts, als der Busfahrer eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann in grauer Arbeitskleidung und einer Frau beobachtete. Die alarmierte Polizei konnte einen 50-Jährigen, auf den die Beschreibung durch den Busfahrer zutraf, noch kontrollieren. Die Frau trafen sie nicht mehr an.

Frau trägt blutende Verletzung davon

Wie Zeugen sagten, habe sie durch die Auseinandersetzung im Bus eine blutende Verletzung davongetragen und sei an der Haltestelle Lichtenberger Straße ausgestiegen. Bekleidet war sie mit einer rosafarbenen Jacke.

Wer Hinweise auf das Geschehen oder die Identität der Verletzten geben kann, melde sich bei der Polizei unter (0531) 476-3515. red