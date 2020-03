Ladendieb wird in Braunschweig sofort verurteilt

Die Polizei hat in Braunschweig einen renitenten Ladendieb gefasst.

Braunschweig. Ein Ladendieb wurde am Montag, 12.50 Uhr, am Bahnhof gefasst und direkt verurteilt. Er hatte sich gewaltsam gegen die Polizeimaßnahmen gewehrt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte ein Mann am Montag, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren, wurde aber letztlich durch das Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt.

Am Montagmittag hatte ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums beobachtet, wie der 29-Jährige durch den Kassenbereich ging, ohne die Lebensmittel im Wert von rund 175 Euro in seinem Einkaufswagen bezahlt zu haben. Als der Zeuge den Kunden auf sein Verhalten ansprach, folgte ihm dieser nur widerwillig und schimpfend in das Büro des Marktes.

Während die Polizei die Sache klärte, steigerte sich der Unmut des Mannes, so dass er um sich trat. Verletzt wurde dabei aber niemand. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte beim Amtsgericht ein beschleunigtes Verfahren. So wurde der Ladendieb bereits am Dienstag durch den Richter zu einer Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. red