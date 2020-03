Der Dieb wurde in einem beschleunigten Verfahren noch am Dienstag verurteilt.

Braunschweig. Der Mann wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Er wurde in einem beschleunigten Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ladendieb klaut in Braunschweig Lebensmittel für 175 Euro

Ein Ladendieb ist am Dienstag vom Amtsgericht Braunschweig in einem beschleunigten Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, war der Verhandlung ein dreister Ladendiebstahl vorausgegangen: Ein Mitarbeiter eines Einkaufszentrums am Braunschweiger Bahnhof hat am Montagmittag beobachtet, wie ein 29-Jähriger Mann durch den Kassenbereich ging, ohne die Lebensmittel im Wert von rund 175 Euro in seinem Einkaufswagen bezahlt zu haben.

Mann tritt wild um sich

Als der Zeuge den Kunden auf sein Verhalten ansprach, folgte ihm dieser nur widerwillig und schimpfend in das Büro des Marktes.

Während der Sachverhaltsklärung durch die Polizei steigerte sich der Unmut des Mannes laut Polizeiangaben so sehr, dass er um sich trat. Verletzt wurde hierdurch aber niemand.

Bereits am Dienstag war das Urteil gesprochen

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte beim Amtsgericht die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. So konnte der Ladendieb bereits am Folgetag durch den Richter zu einer Haftstrafe verurteilt werden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.