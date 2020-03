Braunschweiger Senioren durchschauen Enkeltrick

Braunschweig. Bei mehreren Senioren in Braunschweig haben Unbekannte am Montag- und Dienstagvormittag den Enkeltrick versucht.

Die Anrufer, so die Polizei, gaben sich als Söhne oder Enkel in finanzieller Notlage aus. Sie benötigten dringend Geld. Die geforderten Summen umfassten meist mehrere 10.000 Euro. Die Senioren hätten die betrügerische Absicht der Anrufer erkannt. Die 72- bis 89-Jährigen informierten die Polizei. In einem Fall hätten ein Taxifahrer und eine Bankmitarbeiterin den Betrugsversuch vereitelt.