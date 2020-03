Zwei Mädchen auf Diebestour in Braunschweigs Innenstadt

Wie die Polizei berichtet, wurden die beiden im Alter von 15 und 16 Jahren am Donnerstagnachmittag in einem Kaufhaus in der Schuhstraße von einem Ladendetektiv beobachtet. Nachdem dieser gesehen hatte, wie die Schülerinnen Kosmetikartikel entwendet hatten, bat er sie ins Büro. „Bei der anschließenden Kontrolle durch Polizeibeamte wurde festgestellt, dass die Jugendlichen in vier weiteren Geschäften in der Innenstadt Kosmetika entwendet hatten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehr als 200 Euro“, teilen die Beamten mit.

Die Mädchen seien von ihren Erziehungsberechtigten von der Polizei abgeholt worden. Die Jugendlichen müssten nun mit einem mehreren Strafanzeigen wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls rechnen.