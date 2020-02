Braunschweig. Die Strafe für einen Diebstahl am Donnerstag erhielt ein 20-jähriger Mann bereits am Freitag.

Dieb wird in Braunschweig am Tag nach der Tat verurteilt

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst einer 57-jährigen Frau aufgefallen, wie er im Eingangsbereich eines Restaurants an der Hamburger Straße stand und sich umschaute. Der Verdächtige habe dann ein Sparschwein mit Trinkgeld vom Tresen gegriffen und die Flucht ergriffen. „Er konnte aber von drei Mitarbeitern gestellt und zurück in die Gaststätte geführt werden“, berichtet die Polizei. In einer ersten Äußerung habe der Mann den Diebstahl der Spardose zugegeben. In Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Amtsgericht wurde der 20-jährige Beschuldigte dann, so meldet es die Polizei, bereits am Freitag für seine Tat zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt.