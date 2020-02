Streetfood in Braunschweig: Mehlwürmer schmecken wie Erdnussflips

Auf Frühstück und Mittagessen hat man am besten verzichtet, wenn man zum Streetfood-Festival in die Millenium-Halle geht. Mehr als 25 Foodtrucks und Stände bieten dort an diesem Wochenende allerlei Kulinarisches. Beginnen wir mit dem Exotischsten: geröstete Mehlwürmer und Heuschrecken. Desiree...