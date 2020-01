Braunschweig. Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall. Ihr Wagen kollidierte mit einem Sattelzug.

73-Jährige übersieht in Braunschweig einen Sattelzug

Die 73-Jährige wollte laut Polizeibericht mit ihrem Wagen vom Parkplatz eines Baumarktes auf die Fabrikstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den Sattelzug eines 42-jährigen Mannes, der in Richtung Frankfurter Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Wagen gegen eine Straßenlaterne gedrückt. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und an der Laterne liegt bei mehr als 13.000 Euro.