Falsche Polizisten kommen in Braunschweig nicht zum Zuge

Eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter wurde am Dienstag bei der „richtigen“ Polizei zur Anzeige gebracht. Seit dem Vormittag seien in mehreren Stadtteilen Anrufe von den Betrügern angezeigt worden, so die Polizei. Unter dem Vorwand der Festnahme einer Einbrecherbande versuchte der angebliche Kriminalbeamte in 13 Fällen, die Angerufenen über ihre Vermögensverhältnisse auszufragen. Die potenziellen Opfer erkannten die Masche jedoch sofort, so dass es in allen Fällen bei einem versuchten Betrug blieb. red

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder