Braunschweiger denken über ihren Lebensweg nach

Braunschweig. Dagmar und Markus Brockfeld bieten in Rautheim einen neuen Kurs „Stufen des Lebens“ an. An drei Terminen geht es um Vertrauen.

Über den eigenen Lebensweg nachdenken, Sinnfragen stellen, neue Erfahrungen machen, entdecken, welche Bedeutung biblische Texte für den Einzelnen haben – das ist Ziel der Glaubenskurse „Stufen des Lebens“. Moderiert werden diese meistens von engagierten Laien. „In diesen Kursen geht es weniger darum, biblisches Wissen zu vermitteln“, sagt Markus Brockfeld, „vielmehr werden Gefühle angesprochen.“ Er bietet gemeinsam mit seiner Frau Dagmar seit einigen Jahren die Seminare an, im Januar startet ein neues, das Thema: „Ob Vertrauen sich lohnt?!“ Auch hierbei versuchen die Teilnehmer, biblische Geschichten auf ihren Alltag zu beziehen.

Zentrales Element sind Bodenbilder: große Buchstaben, aus denen Wörter wie Vertrauen, Angst oder Segen gebildet werden, Figuren, Steine, große und kleine Schuhe, farbige Tücher mit Symbolgehalt. So steht Rot für die Liebe und Blau für die Treue Gottes, ein Jutesack symbolisiert die Wüste. Auch ein Gemälde von Rembrandt oder ein Musikstück von Händel standen bereits im Mittelpunkt. „Nachdem ich den ersten Kurs besucht habe, hatte ich diese Bilder immer im Kopf“, erinnert sich Brockfeld. „Und ich habe gemerkt, dass die biblischen Geschichten etwas mit mir zu tun haben, mit meinem persönlichen Leben“, ergänzt Dagmar Brockfeld. Ein Aha-Erlebnis. Für die beiden war das Motivation, selbst Stufen des Lebens-Kurse anzubieten. Voraussetzung dafür ist, dass sie auch einen Kurs zum angebotenen Thema besucht haben, einen sogenannten Kursleiter-Kurs.

Hilfestellung für die Moderation bietet die Stiftung Pflanzschule aus Baden-Württemberg, dort hat eine Religionslehrerin das Konzept in den 1980er-Jahren entwickelt. Hier gibt es umfangreiche Handreichungen zu allen Themen, etwa zu „Alles hat seine Zeit“, „Liebe ist nicht nur ein Wort“ oder „Das Vaterunser – ein beinahe alltägliches Gespräch“. Wichtig ist Dagmar Brockfeld, dass keine moralischen Ansprüche vermittelt werden und der Kurs sei auch kein Gesprächskreis: „Niemand muss etwas sagen.“ Vielmehr seien die Seminare eher ein Stück Seelsorge, in denen es oft um die Familie oder Erlebnisse aus der Kindheit gehe. Und wer mag, kann mit den Leitern auch ein Gespräch in kleiner Runde führen.

Markus Brockfeld bietet allerdings nicht nur die Kurse „Stufen des Lebens“ an. Für ihn waren sie Anlass, eine einjährige Ausbildung als Lektor zu absolvieren, denn die dort entwickelten Gedanken und Ideen lassen sich auch in einen Gottesdienst einbinden.

„Ob Vertrauen sich lohnt?!“ ist Thema eines Kurses „Stufen des Lebens“, den Dagmar und Markus Brockfeld im Gemeindehaus in Rautheim, Zum Ackerberg 16, anbieten. Termine sind am 16. Januar und am 23. Januar jeweils um 19.30 Uhr und am 25. Januar von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen im Gemeindebüro Rautheim unter rautheim.buero@lk-bs.de oder Telefon unter (0531) 691434. Wer den Kurs besuchen will, sollte mindestens 30 Jahre alt sein.