Die Polizei bittet nach dem Einbruch in ein Restaurant um Hinweise (Symbolbild).

Braunschweig. Einen brachialen Einbruch haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag verübt. Ziel: Ein Restaurant in Volkmarode.

Einbrecher werfen in Braunschweig Scheibe mit Gullydeckel ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Restaurant im Braunschweiger Stadtteil Volkmarode eingebrochen. Dabei gingen die Täter laut Polizei brachial vor: Mit einem Gullydeckel schlugen sie ein Fenster an der Gebäudefront ein.

Beute: Bargeld und Alkohol

Bei ihrem Einbruch erbeuteten die Täter Bargeld und diverse Flaschen Alkohol aus dem Restaurant. Sie erkamen unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0531-4762516.