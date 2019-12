Braunschweig. Bei der Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 20-Jährigen in der Nacht zum Freitag verwendeten die Täter auch Pfefferspray.

Verletzte und Räumung nach Streit in Braunschweiger Disco

Etwa 400 Menschen haben in der Nacht zu Freitag gegen zwei Uhr eine Discothek am Kalenwall verlassen müssen, nachdem dort zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren in Streit geraten waren. Laut Polizei griff ersten Erkenntnissen zufolge der Jüngere von ihnen zu einem Pfefferspray und verwendete es innerhalb der Räumlichkeiten der Discothek, wodurch es bei den Besuchern zu Beschwerden und Reizungen der Schleimhäute und Atemwege kam.

Mehrere Hundert Personen verließen daraufhin die Räumlichkeiten und verweilten auf der Straße an der frischen Luft. Die Fahrbahn wurde gesperrt und der Verkehr durch die Polizei zwischenzeitlich umgeleitet. Acht Personen im Alter von 16 bis 27 Jahren hatten so starke Beschwerden, dass sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nachdem der Innenraum ausreichend gelüftet worden war, konnten die Gäste etwa eine Dreiviertelstunde später in die Discothek zurückkehren, und der Betrieb wurde wieder aufgenommen.

Bei einer sofortigen Fahndung gelang es der Polizei, den Verursacher zu stellen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann ein.