Sebastian Baruschke übernimmt Eintracht-Restaurant „Wahre Liebe“

Nach mehr als sechs Jahren ist es an der Zeit für frischen Wind in der Gaststätte „Wahre Liebe“ am Eintracht-Stadion. Zum 1. Januar wird Sebastian Baruschke (Restaurant „Kegel-Bahnhof“) neuer Inhaber der „Wahre Liebe“, heißt es in einer Mitteilung. „Die ,Wahre Liebe’ hat es verdient, dass wieder täglich ein Gesicht für die vielen Gäste vor Ort ist“, so Lars Nussbaum, der sich jedoch nicht ganz von der „Wahre Liebe“ verabschieden wird. Zukünftig wird er Baruschke als Gastro-Berater zur Seite stehen. „Consulting für Entwicklung und emotionale Identifikation“, erklärt er. Ein Weg den Nussbaum schon vor einiger Zeit eingeschlagen hat und in Zukunft weiter ausbauen möchte. Inhaltlich bleibt in der „Wahre Liebe“ alles beim Alten. Das Personal um Betriebsleiter Timo Schmidt wird komplett übernommen, und der Betrieb wird wie gewohnt fortgesetzt.

Am 8. August 2013, kurz vor dem ersten Bundesliga-Spiel nach 28 Jahren zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Werden Bremen, eröffnete das Stadion-Restaurant „Wahre Liebe“ im neu erbauten Kubus seine Türen. Seit jeher ist die Gastronomie von Nussbaum, der unter anderem Inhaber des „Tresor“ am Bankplatz, Geschäftsführer des „Überland“ und Gesellschafter im „Heinrich“-Das Wirtshaus ist, Anlaufpunkt für kleine und große Gäste.

Sportbegeisterte, Unternehmen und traditionelle Braunschweiger treffen sich in ihrer Eintracht-Kneipe, um unter anderem das Conni-Hähnchen, welches nach wie vor von der Original-Köchin Charlotte aus dem damaligen „Zum gemütlichen Conni“ zubereitet wird, zu genießen. Eine große Auswahl an leckeren Burgern und vieles mehr findet sich auf der Speisekarte, während die Gäste einen gemütlichen Abend am heiligen Tempel verbringen, bei den zahlreichen Sportübertragungen am Bildschirm mitfiebern oder eine ausgelassene Party feiern. Denn nicht nur das à-la-carte-Geschäft funktioniert, sondern auch Hochzeiten, Geburtstag oder Firmenfeiern finden sich in dem Restaurant ein.

red