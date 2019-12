Braunschweiger Arzt behandelt Weihnachten Flüchtlinge im Südsudan

Im „normalen“ Leben arbeitet Klaus Konstantin als Anästhesist im Herzogin-Elisabeth-Hospital. Hin und wieder gibt es aber noch die besonderen Phasen, wenn er für „Ärzte ohne Grenzen“ unterwegs ist – zum Beispiel in Afghanistan, im Kongo, in Haiti, an der Elfenbeinküste, im Tschad. Zurzeit absolviert er seinen zehnten Einsatz, dieses Mal im Südsudan. Die Hilfsorganisation betreibt dort ein Krankenhaus. Sechs Wochen lang ist Konstantin...