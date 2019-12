Fröhliche Stimmung in der Braunschweiger Innenstadt

Bei fast schon frühlingshaftem Wetter brummte die Innenstadt vor allem am Samstag. Überall Gewusel, dazwischen Straßenmusiker, fröhliche Stimmung. Die Zahlen zeigen: Die Woche vor Heiligabend war mit Blick auf das Flanieren und Einkaufen in der Innenstadt wieder einmal die stärkste Adventswoche. Wie die Stadtmarketing GmbH mitteilt, lag die Zahl der Besucherfrequenzen in der vergangenen Woche bei etwas mehr als einer Million und damit auf Rekordniveau.

Gemessen wird per Lasertechnik an sieben Standorten: Damm, Hutfiltern, Langer Hof, Schuhstraße, Poststraße, Sack und Neue Straße. Erfasst wird jede Person, die einen Messpunkt passiert. Besucher, die an mehreren Messpunkten vorbeikommen, werden daher auch mehrfach gezählt. Die Frequenzzahl ist also immer höher als die tatsächliche Besucherzahl, ermöglicht aber Vergleiche zwischen den Standorten und verschiedenen Zeitpunkten.

Kein Weihnachten ohne Einpackservice: In der Buchhandlung Graff wurden alle Präsente hübsch eingehüllt. Foto: Peter Sierigk

Insgesamt lagen die Werte der vergangenen Woche laut dem Stadtmarketing fast sieben Prozent über den Werten des Vorjahres. Besonders stark waren demnach Freitag und Samstag mit einem Plus von jeweils rund 25 Prozent. Einen großen Anteil hatte daran auch das gute Wetter: Im vergangenen Jahr gab es um diese Zeit stattdessen Wind und Regen.

Die Frequenzzahl für alle vier Wochen des Weihnachtsgeschäfts liegt dieses Mal bei insgesamt rund 3,44 Millionen Besucherbewegungen und damit nur knapp unter dem Vorjahr. Die Innenstadt-Kaufleute und die Weihnachtsmarkt-Händler äußern sich recht zufrieden: „Unsere Erwartungen wurden im Großen und Ganzen erfüllt, der Montag vor und die Tage nach dem Fest liegen ja auch noch vor uns“, so Olaf Jaeschke, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt. Und Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, hebt die tolle Stimmung der vergangenen Tage hervor. „Wir freuen uns auf die schönen Tage bis zum Ende des diesjährigen Weihnachtsmarktes“, sagt er. Der Weihnachtsmarkt ist auch heute geöffnet. Marktruhe herrscht an Heiligabend und am ersten Feiertag. Ab Donnerstag, 26. Dezember, beginnt der Endspurt bis einschließlich Sonntag.

Die Ortsgruppe des Netzwerks „Extinction Rebellion“ demonstrierte auf dem Schlossplatz für weniger Konsum. Foto: Cornelia Steiner

Was die einen freut, nämlich hoher Umsatz, finden andere kritikwürdig. Mit einem Aktionsstand auf dem Schlossplatz machte die Ortsgruppe des Netzwerks „Extinction Rebellion“ am Samstag auf sich aufmerksam. „Zukunft statt Zeug“ stand auf einem großen Banner, daneben war aus Holzleisten eine halbe Erdkugel aufgebaut. Die Hauptbotschaft: „Die Weihnachtszeit ist doch eigentlich eine Zeit des Zusammenkommens und der Besinnung – und nicht des Konsums“, sagte Britta Hirschberger. „Unser aller Konsumverhalten trägt zu großen Teilen zu weltweiten ökologischen und sozialen Problemen bei. Wir möchten in Erinnerung rufen, dass die Menschen mehr überlegen, was sie wirklich brauchen.“