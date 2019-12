Wie gelingt in Braunschweig mehr Nachbarschaft?

Partnerschaften zerbrechen, Kinder zieht es in die Ferne. Oder man entscheidet sich bewusst fürs Single-Leben. Fakt ist: Immer mehr Braunschweiger leben allein. Die Stadtgesellschaft stellt das vor neue Herausforderungen. Waren zerfallende Familienstrukturen in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr durch professionelle Hilfe ersetzt worden, gerät auch dieser Trend an Grenzen: Es fehlen Fachkräfte.Eine Antwort darauf: Statt weiter...